Claudiosarà il nuovo Responsabile dell'Area Portieri di Juventus. A ufficializzarlo è stato lo stesso collaboratore di Max Allegri, che resterà dunque in società, ma con un ruolo diverso.Finisce qui il mio percorso in Prima Squadra nella Juventus, durato ben 14 anni !Sono arrivato nel 2010 grazie a Gigi Del Neri a cui sarò eternamente grato.Voglio ringraziare la Proprietà e la Società Juventus, in primis, i Direttori che si sono susseguiti e gli Allenatori con i loro Staff per la fiducia riposta in me.Con il mio lavoro ho contribuito a oltre 700 partite ufficiali e alla conquista di 20 trofei (9 Scudetti, 6 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane).La Juventus mi ha dato la possibilità di stare a contatto quotidianamente con grandi calciatori, ma soprattutto con Atleti/Portieri ME RA VI GLIO SI per Motricità, Capacità Mentali, Capacità Tecniche, Capacità Fisiche e di aver dovuto escogitare allenamenti che li allenassero e li aiutassero a performare.Per un allenatore come me è stata un’emozione fortissima.Gigi, Tek, Mattia, Neto, Marco, Rubi, Alex, Emil, Carlo. Grazie!Grazie a Marco, a Duccio, a Daniele e a Tommaso che sono stati validi supporti in campo e non solo!Ancora un grazie a tutte le persone che compongono la galassia Juventus,…..ma non finisce qui ! Proseguirò in Juventus con il ruolo di Responsabile dell’Area Portieri.Non mi rimane che dire….. _Fino alla Fine_!