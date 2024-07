Chiesa Juve, il confronto con Thiago Motta

Una giornata rovente, dal punto di vista climatico. Ma poco importa a Simon: la Juventus è tornata oggi ad allenarsi tra le mura amiche della Continassa, parola d’ordine è sempre ritmo e intensità, “non c’è riposo”. Ma quella di oggi è una giornata importante per diversi aspetti, oltre la ripresa degli allenamenti dopo il ritiro in Germania. Oggi, infatti, Federico Chiesa ha ritrovato il gruppo.Federico Chiesa ritrova la Juventus e incontra Thiago Motta. Primo confronto diretto tra i due: essenziale e dovuto, non potrebbe essere altrimenti. Ma la linea del club e dell’allenatore non cambia, Chiesa resta un calciatore in uscita.Ma c’è anche un segnale importante. Federico Chiesa svolge l’intera sessione di allenamento con il resto dei compagni, mentre altri calciatori in uscita svolgono solo alcuni esercizi insieme al gruppo agli ordini di Thiago Motta. Cosa significa? Chiesa è in vendita, non in svendita. Parte, ma a determinate condizioni. La Juventus ha fissato il prezzo in 25 milioni di euro.Consapevole della situazione, l’agente Fali Ramadani è volato in Inghilterra per sondare il mercato della Premier League. Al momento sembra sfumata la pista italiana con la Roma che ha preso Soulè e il Napoli che sembra più lontano. Ancora non ci sono trattative calde, ma la situazione può incendiarsi da un momento all’altro.