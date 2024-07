L'dea della Juventus su Chiesa



Dove può andare Federico Chiesa?

Federico, il futuro tra. Lariprende oggi gli allenamenti dopo il weekend di riposo seguito al mini ritiro in Germania, e sarà un momento cruciale per l’attaccante azzurro. Chiesa ritroverà i compagni dopo essere rientrato dalle vacanze post-Europei e aver svolto alcuni giorni di allenamento individuale mentre la squadra era ancora al lavoro a casa Adidas.Oggi avrà il suo primo incontro con il nuovo tecnico, che non gli ha promesso quella centralità sperata per rilanciarsi. Anzi, l’allenatore italo-brasiliano non lo considera strategico per il nuovo progetto e quindi non si opporrebbe a una sua cessione, anche se nel 4-2-3-1 di Motta potrebbe comunque trovare spazio.Chiesa resta quindi in bilico, dopo ildel contratto in scadenza nel 2025 e una distanza con lache non è mai parsa così grande. Il matrimonio con la Signora sembra essere agli sgoccioli: Chiesa è sul mercato e ora le parti attendono sviluppi interessanti. Dal punto di vista del progetto sportivo per il giocatore e dal lato economico per la società, che punta a ricavare 30 milioni dalla sua cessione, risorse che verrebbero utilizzate per i prossimi acquisti.Oggi ci sarà il primo confronto diretto tra Chiesa eper chiarire le rispettive posizioni e auspici. «In questo momento fa parte della Juventus, poi vedremo...» aveva detto il tecnico in Germania, lasciando intendere che la situazione non fosse cambiata. Qualcosa potrà cambiare? Difficile dirlo, al momento non sono attese svolte clamorose o ripensamenti. Chiesa resta sul mercato e si allenerà in gruppo, salvo sorprese. La Juventus non vuole perdere il giocatore a zero l’anno prossimo, dopo aver investito 60 milioni nel 2020. Senza un prolungamento, sarà addio.All’orizzonte non c’è però la fila. Nonostante il giocatore piaccia a De Rossi, la Roma ha scelto; l’idea Napoli non è decollata. Lo sguardo quindi si sposta all’estero. Il Manchester United aveva mostrato interesse, ma nonostante si fosse pensato a uno scambio con Sancho, l'interesse non è progredito. Ora si stanno muovendo Chelsea e Tottenham, e non è un caso che l’agente di Chiesa,, sia proprio in arrivo aper sondare il terreno.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui