Chiesa Juve, l’incontro con Thiago Motta

Federico Chiesa, l’agente Ramadani a lavoro

La serenità di chi solo poche ore prima ha pronunciato il sì più importante della sua vita, il sorriso per i tifosi e poi gli autografi e le foto. Ecco, se nella vicenda Federicoci attenessimo solo all’"ufficio facce", il giocatore visto al JMedical sembrerebbe essere – ancora -, una colonna della prossima Juventus . Ma non è così e la vicenda è nota: Chiesa è finito ai margini del progetto tecnico e per lui si prevede una partenza nel mercato estivo Nella giornata di domani, lunedì 29 luglio, la Continassa tornerà a rianimarsi dopo il ritiro in Germania. In questo contesto, il primo incontro tra Federico Chiesa e Thiago Motta. Difficile immaginare un colpo di scena: la posizione è chiara, il numero 7 non fa parte del progetto, ancor di più vista la scadenza del contratto il 30 giugno 2025. Si avvicina lo spettro che si materializzerebbe nel perderlo a parametro zero: venderlo e monetizzare diventa quindi una priorità.La Roma ha preso Soulè, non insisterà per Chiesa- In Italia, al momento, l’unica pista percorribile – ma difficilissima -, resterebbe quella che porta al Napoli di Antonio Conte. In questi giorni, l’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, è al lavoro soprattutto per sondare le piste estere. Resiste la suggestione Bayern Monaco ma sono le sirene della Premier League che si sentono in lontananza. Nulla di concreto al momento, ma se arrivasse una chiamata importante dall’Inghilterra, una ritenuta adeguata per lo status del giocatore e dal percepito dello stesso, allora sarebbe un attimo preparare le valige e lasciare la Continassa.