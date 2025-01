Sky - Juventus, per Fagioli spunta il Lipsia e la Fiorentina accelera

Fagioli Juve, la situazione

Secondo Sky Sport, lasta lavorando per trovare un accordo con Nicolò Fagioli , passaggio fondamentale prima di avviare la trattativa con la Juventus . Il centrocampista bianconero è un obiettivo concreto per la Viola, che punta a rinforzare la mediana con un profilo giovane e di qualità. Tuttavia, la concorrenza non manca: il Lipsia, infatti, sta monitorando da vicino la situazione e potrebbe presentare un'offerta ufficiale nelle prossime ore.La Juventus, pur non ritenendo Fagioli incedibile, non intende svendere il giocatore e attende proposte concrete per valutare il futuro del centrocampista. La Fiorentina è determinata a chiudere l'operazione, ma dovrà muoversi rapidamente per evitare sorprese dal Lipsia, pronto a inserirsi con un’offerta vantaggiosa. Le prossime ore saranno decisivi per capire quale sarà la destinazione di Fagioli, con la Juventus pronta a valutare la soluzione migliore sia dal punto di vista tecnico che economico.