Fagioli Juve, gli scenari per il centrocampista

La sensazione è quella di un'illusione dai due volti. I primi mesi dicon Thiago Motta hanno dato una nuova speranza al centrocampista, reduce dalla stagione complicata dopo la squalifica di 7 mesi. Le prestazioni importanti (Lipsia è il quadro perfetto) e la fiducia hanno abbagliato tutti, dai tifosi allo stesso Fagioli. Eppure questa luce si è rivelata più fioca del previsto. Il classe 2001 ha collezionato sempre meno presenze, finendo indietro nelle gerarchie ed entrando al centro delle voci di mercato Insomma, la situazione del centrocampista è stata tutt'altro che regolare da inizio stagione, mentre nelle ultime settimane il suo addio sembra avvicinarsi pian piano sempre di più.Nicolò Fagioli rimane uno dei principali candidati a lasciare la Juventus, e non è escluso che possa accadere già a gennaio. I numeri parlano chiaro:sono un segnale - se necessario - sempre più evidente del momento complicato per il centrocampista. La pista più concreta al momento sembra essere il, ma non è l'unica: alla finestra ci sono anche ile alcuni, e l'operazione potrebbe portare una plusvalenza significativa per la Juve.





