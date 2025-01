Nicolònon rientra tra i favoriti di, che non è riuscito a trovargli un ruolo ideale nel suo schema tattico. La sua possibile cessione potrebbe generare una significativa plusvalenza per la Juventus. All'inizio della sessione di mercato, un'ipotesi di scambio con il Milan, coinvolgendo Fikayo Tomori, sembrava realizzabile, ma il cambio di allenatore in casa rossonera, con l'arrivo di Conceiçao, ha riposizionato Tomori al centro del progetto, bloccando l'affare. Attualmente, le trattative più concrete sembrano orientarsi verso il Marsiglia di De Zerbi, ma anche il Napoli, con Manna che lo apprezzerebbe nuovamente, resta una pista valida. Non va esclusa nemmeno una possibile destinazione in Premier League, con gli agenti di Fagioli al lavoro per concretizzare una cessione che potrebbe risultare vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.