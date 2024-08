Juventus, la situazione degli esuberi

Dunque, facciamo il punto. La notizia principale di oggi relativa al mercato dellaè quella dell'imminente partenza di direzione Ajax : un'altra spunta per Cristiano Giuntoli sulla lunga lista degli, che nei giorni scorsi si era già accorciata con la risoluzione del contratto di Wojciech Szczesny e il reintegro in rosa di Weston McKennie (insieme a quello di Arek Milik, comunque ai box per infortunio).Innanzitutto - ed è il caso inevitabilmente più spinoso -, di cui proprio oggi Thiago Motta ha confermato l'esclusione dal progetto tecnico : a meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato estivo è ancora difficile capire quale piega prenderà la sua situazione, tra l'interessamento della Roma e le voci di un possibile accordo last minute con l'Inter. Un rebus anche, mentrecontinua ad aspettare il Venezia che ha già trovato un'intesa con la Juventus per il suo acquisto a 5 milioni di euro.L'elenco si completa con, nel mirino della Fiorentina che però non ha intenzione di sobbarcarsi il suo alto ingaggio, e, seguito da club arabi ma desideroso di restare in Europa. Da monitorare, infine, anche la situazione di(attualmente infortunato), sul quale è piombato il Genoa. Ancora tanto, dunque, il lavoro per Giuntoli. Che - non lo dimentichiamo - è attivo su più fronti anche per le entrate.

