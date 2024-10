Durante la partita, subito dopo l'episodio, l'ex arbitroopinionista di Dazn, aveva condiviso la scelta di Marinelli nell'estrarre il secondo cartellino giallo aper simulazione dopo la caduta in area di rigore, affermando che il portoghese aveva cercato di ingannare l'arbitro e di conseguenza l'espulsione fosse corretta.Come confermato da tutte le moviole, il giallo per simulazione però è stato esagerato e anche Marelli, a Open Var ha fatto marcia indietro cambiando opinione sull'episodio che coinvolge Conceicao: "Sono stato probabilmente troppo rigido. Non è mai calcio di rigore ma posso rettificare la mia posizione con il secondo cartellino giallo che è eccessivo".