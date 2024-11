Juventus, emergenza come un anno fa: le differenze



Giuntoli cambia strategia sul mercato di gennaio

in emergenza in un reparto specifico, con due giocatori su cui non potrà contare per l'intera stagione in maniera inaspettata. La situazione alla Continassa ricorda ciò che era successo un anno fa. Questa volta i problemi sono in difesa, con i gravi infortuni diLa passata stagione invece era il centrocampo ad essere in difficoltà per le vicende riguardantiIn entrambi i casi, due assenze - per motivi molto diversi - che hanno avuto e avranno un impatto notevole nella rosa bianconera. Se non altro per una questione anche solo numerica, al di là del peso specifico che ha per esempio non avere Bremer.Insomma, da questo punto di vista,un anno fa, anche se con la grande differenza che adesso la Juventus non ha solo campionato e Coppa Italia ma anche la Champions League e poi a inizio gennaio la Supercoppa. Tanti impegni in più che rendono l'emergenza più difficile da gestire.intervenne sul mercato di gennaio con due innesti, uno a centrocampo e uno in difesa. Accadrà anche in questa stagione ma non nella stessa maniera. L'anno scorso per colmare le lacune a centrocampo arrivò a fine mercatouna vera e propria scommessa che tra adattamento, infortuni e scelte tecniche, ha avuto un impatto praticamente nullo. Oltre all'argentino, anche Djalò, reduce dal grave infortunio al ginocchio e non pronto per giocare subito.L'idea della dirigenza per il prossimo mercato di gennaio sarà invece quella di mettereIn difesa Giuntoli studia profili che abbiano già esperienza, in generale o anche specificatamente del calcio italiano. Strategia necessaria per fare fronte al calendario. A gennaio ad esempio, la Juve giocherà almeno 7 partite (8 in caso di vittoria contro il Milan in Supercoppa).