Pogba-Juventus, quando ci sarà l'addio ufficiale

Dove giocherà Pogba?

Si, ormai è davvero solo questione di tempo prima che Paul Pogba e la Juventus s i diranno ufficialmente addio. L'avventura del francese a Torino di fatto è ormai finita da quando è stato squalificato per doping. La riduzione della squalifica non ha cambiato la posizione e i piani del club bianconero, che guarda oltre Pogba. Ma quando saranno definiti tutti i dettagli del "divorzio"?I legali del club e quelli di Pogba stanno limando gli ultimi dettagli della rescissione: l'addio è dato per imminente:scrive la Gazzetta dello Sport. Questione davvero di pochi giorni quindi. Pogba ha un contratto con la Juventus fino al 2026 e in questo modo il club risparmierà il pesante ingaggio del giocatore.Una volta conclusa a tutti gli effetti la storia con la Juventus, Paul sarà chiamato a scegliere la sua prossima destinazione, aspettando che arrivi marzo, quando potrà nuovamente tornare in campo. Dove?, si legge. Niente proseguo in Europa quindi ma un campionato di livello inferiore; scelta anche logica visto che è fermo da settembre 2023 e già prima era reduce da stagioni molto complicate per via degli infortuni.