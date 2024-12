Perché Elkann ha incontrato Thiago Motta: i motivi

Il numero uno dellaè passato dalla Continassa per incontrare la dirigenza e Thiago Motta . Ma cosa c'è dietro la visita dell'ad di Exor?Due messaggi Elkann ha voluto mandare a Thiago Motta: prima di tutto, come riferito da Alfredo Pedullànei riguardi di un allenatore che la Juventus ha voluto e non può scaraventare dalla finestra dopo cinque mesi, un modo per dire al tecnico di andare avanti sulla sua strada e che arriveranno tempi migliori. Poi, aggiunge il giornalista, una questione anche legata al mercato:. La proprietà sarà disposta ad affiancare l'area sportiva.