Juventus, eliminati tutti i giocatori bianconeri da Euro2024 e Copa America

Il caso Rabiot

Solo una coincidenza ovviamente, ma nel giorno in cuiarrivano notizie che faranno "sorridere" il tecnico in vista della preparazione estiva: tutti i giocatori della Juventus impegnati con le nazionali tra europei e Copa America hanno terminato i rispettivi tornei.Prima di ieri c'erano ancora quattro bianconeri impegnati con la nazionale, ovverotre brasiliani sono stati eliminati nella notte contro l'Uruguay ai calci di rigore mentre Yildiz è uscito da Euro2024 con la Turchia per mano dell'Olanda. Erano gli ultimi giocatori della Juventus ancora dentro le due competizioni.Prima di loro, avevano già concluso gli impegni con la nazionale altri 10 giocatori della Juventus: tutti eliminati ai gironi. Poi il gruppo italiano composto da(usciti agli ottavi contro la Svizzera) e i due che si sono infortunati e hanno lasciato con anticipo le rispettive nazionali,, ovvero(il polacco prima che iniziasse l'europeo).Situazione a parte peche è ancora dentro l'europeo con la Francia e martedì giocherà la semifinale contro la Spagna. Il centrocampista, che ha iniziato Euro2024 da tesserato della Juventus, da ormai una settimana non è più ufficialmente un giocatore bianconero essendo scaduto il contratto. La Juve aspetta ancora una risposta sulla proposta di rinnovo anche se rispetto a qualche settimana fa sono notevolmente diminuite le possibilità che Rabiot decida di rimanere a Torino. Tutto sarà definito solo dopo la fine dell'europeo.Ovviamente tutti i giocatori che sono stati impegnati con le nazionali non ci saranno mercoledì 10 luglio, il giorno in cui inizia la preparazione della Juve. Torneranno a Torino dopo qualche settimane di vacanza per mettersi a disposizione del nuovo allenatore.