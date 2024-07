Douglas Luiz, com'è andata la sua Copa America

Perché Douglas Luiz non è stato titolare?

E' stata senza dubbio unaIl torneo negli Stati Uniti si è concluso nel peggiore dei modi, per la nazionale verdeoro e per lo stesso Douglas Luiz.Se Douglas Luiz non si scorderà mai le ultime settimane non sarà per ciò che è successo dentro il rettangolo di gioco ma piuttosto per il trasferimento alla Juventus, arrivato proprio mentre lui era impegnato con il Brasile in Copa America. Da una parte la gioia del passaggio in bianconero, dall'altra la delusione per come sono andate le cose con la nazionale. In totale,Alla delusione per il poco minutaggio si aggiunge il rigore sbagliato () che insieme a quello di Militato ha determinato l'eliminazione del Brasile nei quarti di finale. Contro l'Uruguay, Douglas era entrato all'81esimo. Solo 9 minuti più recupero a disposizione visto che da regolamento in caso di parità non c'erano i supplementari., centrocampista del Wolverhampton, ricevendo anche critiche sui social. Un scelta dettata probabilmente anche dal fatto che i due avevano già lavorato insieme al Flamengo e Dorival Junior si fidava molto del giocatore.Finisce la Copa America del Brasile e di Douglas Luiz che però,che lo ha voluto a tutti i costi per farne il perno in mezzo al campo.