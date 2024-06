Al Khelaifi, le parole a Marca

La Juventus è ufficialmente tornata a far parte (Associazione dei Club Europei). La notizia è stata annunciata dalla stessa organizzazione attraverso un comunicato ufficiale. Il club bianconero aveva deciso di uscire dall'ECA nel 2021, in seguito al lancio del controverso progetto della Superlega, che aveva visto coinvolti alcuni dei più grandi club europei in un tentativo di creare una competizione separata dalle attuali strutture UEFA. Questo ritorno segna un passo importante per la Juventus, che ora rientra nel consesso dei club europei con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e il dialogo con le altre società calcistiche europee, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del calcio continentale.Un evento, il ritorno dellanell'Eca, che ha portato il presidente dell'ente,, patron del Psg, a esultare e rilasciare diverse dichiarazioni.Parole al miele, rilasciate al giornale spagnolo, Marca:"Abbiamo accolto la Juve con i fiori. È un grande club, con una grande storia. Siamo orgogliosi di riaverla".Nelle dichiarazioni ai canali dell'Eca, emerge un retroscena. Le figure della dirigenza della Juventus con le quali sono andate avanti le trattative per il ritorno della Juve nell'Eca:"Diamo un caloroso benvenuto alla Juventus nella famiglia del calcio europeo, a braccia aperte e con reale entusiasmo per il futuro. Voglio ringraziare personalmente John Elkann e Maurizio Scanavino per i nostri incontri insieme e lodare la loro nuova visione per la Juventus FC e gli interessi collettivi dei paesi europei. Con il ritorno della Juventus nella nostra famiglia, l'ECA è un'istituzione più forte in Europa e nel mondo".