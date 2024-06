Juventus, ufficiale il ritorno nell'ECA: il comunicato

(associazione dei club europei). Lo ha annunciato la stessa organizzazione con un comunicato. Il club bianconero era uscito dall'ECA dopo aver lanciato il progetto Superlega nel 2021.Come si legge nel comunicato dell'ECA: "Il Comitato Esecutivo dell'ECA (ExCo.) si è riunito oggi a Londra per l'ultima riunione della stagione in vista della finale di UEFA Champions League del 2024 per portare avanti diverse priorità chiave per i club europei eAll'incontro hanno partecipato anche il presidente della UEFA Aleksander Čeferin e il segretario generale della FIFA Mattias Grafström."Il presidente dell'ECA,ha dichiarato: "Inizio l'incontro con una notizia molto significativa: dopo aver avuto recentemente diversi incontri con il management e la proprietà,Il presidente del Psg ha aggiunto: "La porta dell’ECA è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate – siamo lieti che la Juventus si unisca alla famiglia del calcio europeo”.