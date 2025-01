Juventus, crollano i nervi

Juventus, Nico Gonzalez rivela i problemi

È un pareggio a certificaree non poteva essere altrimenti. Non si intravedono aspetti positivi, gioco, non ci si può appellare alla sfortuna. La Juventus, a fine Derby, va sotto il settore ospiti e si becca l’ennesima contestazione della stagione , la fotografia del momento.Carattere. Non si è parlato d’altro in questi giorni che hanno separato la sconfitta in Supercoppa contro il Milan dal Derby della Mole. Ecco, forse si è interpretato male ciò di cui si parlava, ciò che servirebbe a questa squadra. Non è carattere azzuffarsi, non è carattere la baruffa, non è carattere la seconda espulsione stagionale dell’allenatore. È carattere vincere i duelli, mettere sotto gli avversari, soprattutto quando i valori in campo sono così evidentemente diversi. Nel momento più difficile crollano i nervi a questa Juventus e nessuno sembra riuscire a tenerli insieme.Thiago Motta è nervoso, sbaglia, anche tanto. Ma le ragioni di questo nervosismo probabilmente si possono provare a comprendere.che si sbatte, ci prova, ma non è un numero nove, non può essere un riferimento offensivo. Un pareggio, questo contro il Torino, che rivela una volta di più quanto sia essenziale operare in fretta e bene nel mercato di gennaio. Intanto, siamo qui a raccontare di un’ennesima occasione sprecata, di una classifica complicata, della mancanza di continuità. Le aspettative erano alt ( r ) e.