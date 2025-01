Torino-Juventus, contestazione dei tifosi alla squadra

ed è l'ennesimo passo falso dei bianconeri che non vincono praticamente mai da due mesi in campionato. Ed è un risultato che al di là della prestazione, a metà, non può lasciare contenti i tifosi e l'ambiente visto il rendimento della squadra in stagione e la posizione in classifica. Un sentimento che è stato espresso in maniera netta e forte dopo il triplice fischio da parte del settore ospiti.Alla fine della partita c'è stata la contestazione da parte dei tifosi bianconeri presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino. La squadra è andata a salutare i tifosi come da abitudine ma si è fermata a metà campo, senza andare sotto la curva. Sono arrivati cori da parte del settore bianconero nei confronti dei giocatori: "Tirare fuori i cogl***i"" il messaggio alla squadra. Momento non semplice per la Juventus, come testimonia anche quanto successo nell'immediato post partita.