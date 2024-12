Douglas Luiz Juve, la situazione per gennaio

Douglas Luiz Juve, i numeri stagionali

Presenze: 9

Minuti: 312’

Goal: 0

Assist: 0

Una boccata d’ossigeno che spezza l’apnea: per la Juventus , per il ragazzo. Douglas Luiz è tornato ad allenarsi con il gruppo , l’infortunio è un ricordo e può cominciare un nuovo capitolo a Torino, un foglio bianco sul quale scrivere quanto, fin qui, è rimasto solo nelle idee e non si è concretizzato in campo. Sorridono tutti, sorride il brasiliano che può rimettersi in gioco, sorrideche quantomeno potrà fare delle scelte, far ruotare gli uomini a disposizione.A pochi mesi dal suo arrivo, Douglas Luiz è già sotto esame. Si sa, la pazienza è poca, soprattutto quando le cose non girano. In tutto questo, il brasiliano non ha ancora dimostrato di valere l’investimento fatto in estate. Che fine ha fatto il centrocampista che ha brillato in Premier League? Incastrato tra una condizione fisica precaria, un infortunio che si è trascinato e un impatto brusco con un nuovo calcio, con nuovi metodi di allenamento.Una situazione, quella di Douglas Luiz, che ha scatenato le voci di mercato e non potrebbe essere altrimenti. La posizione del brasiliano è chiara: restare alla Juventus e dimostrare finalmente di potersi prendere le chiavi del centrocampo. Lato bianconero, nessuno è considerato incedibile. Ma la questione è un’altra: c’è un club disposto a fare follie, oggi, per Douglas Luiz? Strada che quindi sembra tracciata: si continua avanti, nella speranza di aumentare i giri del motore.