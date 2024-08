Douglas Luiz Juve, cosa porta e cosa è mancato

Douglas Luiz Juve, l’incontro con Giuntoli

può iniziare a lavorare sulla sua Juventus che poi, certo, sarà ancora completata dal mercato. Ma queste giornate non sono per nulla banali perché tra le mura della Continassa si costruisce la Juve versione 2024/2025 e al centro di questa c’è il nuovo acquisto Douglas Luiz, arrivato a Torino il 29 luglio per poi, il giorno dopo, svolgere il primo allenamento.I contenuti prodotti dal Creator Lab della Juventus ci hanno raccontato le prime ore in bianconero di Douglas Luiz. Focus sul primo allenamento, pochi frame: il brasiliano prende palla, alza la testa e verticalizza con precisione per l’attaccante che scappa dietro la linea dei difensori. Visione di gioco, lancio lungo, precisione: elementi che di rado si sono visti nella passata stagione e che con Douglas Luiz si noteranno con maggiore frequenza.Ancora pochi secondi, ancora un contenuto multimediale di Juventus. Douglas Luiz arriva alla Continassa in serata e trova Cristiano Giuntoli a dargli il benvenuto. “Sei importante per noi”, dice il Direttore al centrocampista. Ecco, basta questo. La Juventus 24/25 passa dalle sue geometrie, al centro del campo e al centro del progetto.