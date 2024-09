Genoa-Juve, le partite di Douglas Luiz e Thuram

Thuram Juve, la partita contro il Genoa: i numeri

Minuti: 16

Assist: 1

Tocchi: 27

Passaggi: 21/22 (95%)

Douglas Luiz Juve, la partita contro il Genoa: i numeri

Minuti: 28’

Tocchi: 34

Passaggi: 26/28 (93%)

Dribbling: 1 (1)

Uno ha fornito un assist, l'altro ha mostrato un calcio verticale di alta qualità. Khephrenhanno sfruttato al massimo il loro ingresso in campo nella ripresa di Genoa-Juventus , lasciando un segnale importante per Thiago Motta. Le loro prestazioni hanno dato un chiaro messaggio: sono pronti a fare la differenza. Ma per comprendere meglio l’impatto di questi due giocatori, è necessario fare un passo indietro e analizzare il contesto della partita, dove il loro contributo si è rivelato decisivo per cambiare il ritmo del gioco nella seconda metà.Del brasiliano, Thiago Motta aveva parlato bene in conferenza stampa: “Sta lavorando bene e deve continuare così”, per poi aggiungere: “Non possono giocare tutti”. Insomma: bravo, continua così, ma al momento parte dietro nelle gerarchie del tecnico bianconero. E lo stesso vale per Thuram, sebbene nei primi match sembrava aver già conquistato i gradi di insostituibile. Poi l’infortunio e poi, soprattutto, Locatelli e McKennie che danno più garanzie e che con la loro affidabilità ribaltano le gerarchie.E allora il messaggio che arriva da Genova ha una doppia valenza. Thuram e Douglas Luiz, con la partita che hanno giocato, danno dimostrazione di voler stare al gioco dell’allenatore. Non soffrono la competizione, anzi l’alimentano rispondendo colpo su colpo alle prestazioni dei compagni, in un clima di sano botta e risposta che non può che far piacere a Thiago Motta. E poi, soprattutto, dimostrano di essere pronti, dal punto di vista tecnico e da quello fisico, in vista della seconda partita di Champions League, contro il Lipsia.Ed ecco, quindi, che proprio a Lipsia, nello scenario scintillante della Champions League, può andare in scena il piano estivo della Juventus. A inizio mercato, l’obiettivo era quello di costruire un centrocampo con Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners insieme. Per riuscirci sono stati investiti circa 135 milioni di euro; finora insieme non si sono quasi mai visti ma, finalmente, i tempi sembrano maturi.