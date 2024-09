Genoa-Juve, le statistiche del match

Tiri

Vlahovic: 5

Bohinen 2

Fagioli: 2

Passaggi ¾ riusciti

Fagioli: 21

Danilo: 18

McKennie: 11

Kalulu: 10

Koopmeiners: 10

Occasioni da gol

Conceicao: 2

Douglas Luiz: 2

Kasa: 2

Koopmeiners: 2



Palle giocate

Bremer: 110

Fagioli: 98

Danilo: 97

Kalulu: 84

Rouhi: 62

Passaggi riusciti

Bremer: 85

Fagioli: 85

Danilo: 81

Kalulu: 71

Bani: 42

Passaggi chiave

Conceicao: 2

Douglas Luiz: 2

Kasa: 2

Dribbling

Nico Gonzalez: 2

Rouhi: 2

Yildiz: 2

Douglas Luiz: 1

Fagioli: 1

Km percorsi (Juventus)

Fagioli: 11.283

Koopmeiners: 11.107

Vlahovic: 10.361

Bremer: 10.108

Danilo: 9.621

Velocità media di corsa (km/h)

Thuram: 11.06

McKennie: 10.81

Fagioli: 10.78

Velocità in sprint (km/h)

Nico Gonzalez: 33.8

Bremer: 33.02

Rouhi: 32.12

Cosa ci raccontano i numeri di Genoa-Juventus ? Prima di andare a snocciolarli, una premessa è necessaria: analisi di questo tipo restituiscono una fotografia del match che, non per forza, è più precisa o “giusta” delle sensazioni che dà guardare la partita. Un esempio:risulta essere tra i calciatori che più hanno avuto un impatto nella manovra della Juventus ma, non per questo, la sua prestazione è per forza tra le più positive in assoluto.Quindi, per concludere, è sempre interessante andare a vedere le statistiche elaborate dalla Lega Serie A nel suo match report, ma senza ricavarne dei giudizi assoluti.