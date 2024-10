I nomi della Juventus per la difesa

L'infortunio diha segnato uno spartiacque nella stagione della: da quando il brasiliano è stato costretto a fermarsi, la difesa bianconera non è più stata la stessa, come si può facilmente intuire dai numeri dei goal subiti e delle occasioni create dagli avversari. Ecco perché è già previsto fin da ora - come confermato a più riprese da- che a gennaio la società si muova a caccia di almeno un rinforzo sul mercato, pescando tra i nomi che si sono fatti nelle ultime settimane.Ad oggi si parla con insistenza , in particolare, di, brasiliano classe 1996 del Flamengo con passaporto italiano, che la Juve ha avuto modo di osservare da vicino di recente tramite alcuni scout, ma anche di, che però sarebbe fattibile solo nel caso in cui il PSG aprisse a un prestito con ampio pagamento dell'ingaggio. Fra gli altri profili sul taccuino di Giuntoli, poi, c'è il "vecchio pallino", che sta trovando poco spazio all'Arsenal, e il 25enne olandese, che lo scorso anno è esploso al Bologna proprio sotto la guida di Thiago Motta e ora si sta confermando su buoni livelli.Da ricordare che, ad oggi, la Juventus ha esaurito gli slot per i giocatori extracomunitari, pertanto per un eventuale nuovo acquisto si dovrà cercare tra i giocatori in possesso di un passaporto di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Chissà che poi Giuntoli non vada a pescare un nome a sorpresa...