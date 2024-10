L'assenza per infortunio di Gleison Bremer continua a rappresentare, come previsto, un problema serio per la. Che infatti si sta già guardando intorno sul mercato per farsi trovare pronta a cogliere le possibili occasioni sul mercato di gennaio. Una di queste potrebbe essere rappresentata da, difensore brasiliano con passaporto italiano di proprietà del, che il club bianconero ha avuto modo di osservare anche da vicino di recente durante una partita contro il Corinthians. Secondo Tuttosport il profilo piace molto, e la Juve è pronta a fare sul serio.