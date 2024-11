Di Gregorio Juve, le parole del portiere al Punto luce

La Juventus è tornata al Punto luce di Torino Vallette per consolidare il proprio rapporto con Save The Children e portare avanti la sua importante iniziativa. Dopo le parole dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino , è intervenuto anche il portiere bianconero'Siamo stati tutti bambini con dei sogni, quindi è molto bello fare una sorpresa come abbiamo fatto con questi ragazzi. Gli auguro di realizzare i loro sogni perché non c'è cosa più bella. Il mio sogno più grande era quello di diventare un calciatore. Milan? Arriviamo in un momento in cui abbiamo capito che l'atteggiamento, lo spirito e l'unione migliorano di giorno in giorno. Sarà una settimana piena considerando anche la Champions League, ma noi pensiamo partita per partita come abbiamo sempre detto'.'Me li aspettavo così, non poteva che essere tutto bello. Con Mattia c'è un rapporto bellissimo, ci spingiamo sempre a dare il massimo, quindi le cose stanno andando bene e sono molto contento'.'I sogni si fanno sempre un pochino più grandi, la Nazionale è un sogno e fare parte di quel gruppo è un motivo di orgoglio, quindi è sicuramente un obiettivo e lavorerò per riuscirci'.'Il sogno di questo gruppo è crescere il più possibile di partita in partita. Secondo me adesso è un po' troppo presto per guardare più in là, noi vogliamo crescere man mano. Non parliamo dello Scudetto, il nostro è un percorso che va affrontato per ogni step, e il prossimo è il Milan. Noi vogliamo vincere tutte le partite e sarà bello giocare a San Siro, cercheremo di dare il massimo'.'Il livello della Serie A è alto, lo hanno dimostrato tutte le squadre, sia l'Inter già dall'anno scorso, ma anche il Napoli con Conte e l'Atalanta'.'Lui è un portiere fortissimo, non serve che io dica qualcosa. Lo conosciamo tutti, sarà una bella sfida'.