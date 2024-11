Le parole di Maurizio Scanavino al Punto luce di Torino Vallette

La Juventus prosegue la sua campagna di eventi anche al di fuori del campo e lo fa con impegno in tutte le sue iniziative. Una di queste è il Punto luce, che consolida il rapporto tra Juventus e Save The Children, come dichiarato dall'amministratore delegato bianconero'Siamo felicissimi di essere qua e di continuare il rapporto con Save The Children che quest’anno è stato rafforzato anche dal logo sulla maglia. È un'opportunità che va oltre l'esperienza e il sostegno che dà la Juventus a questo Punto luce. Abbiamo fatto tante iniziative che stanno avendo un buon successo a livello di raccolta fondi, ma anche di iniziative di coinvolgimento di ragazzi e famiglie, come fate voi qua. È un piacere vedere come di anno in anno il Punto luce cresca, il nostro sostegno è messo a terra molto bene sia in termini di struttura che di coinvolgimento di ragazzi, quindi siamo contenti di continuare questo rapporto anche per il futuro'.