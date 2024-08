ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Juventus nella partita controVerona. Il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile bianconero, è stato inserito danel secondo tempo, segnando un momento significativo nella sua carriera. Anghelé, classe 2005 , ha mostrato subito determinazione e voglia di mettersi in luce, cercando di sfruttare ogni occasione per contribuire al gioco offensivo della squadra. Nonostante l'emozione del debutto, il giovane attaccante ha evidenziato buone doti tecniche e un’ottima predisposizione al sacrificio per la squadra.