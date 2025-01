Danilo Juve, gli aggiornamenti

Danilo Napoli, la situazione

Il futuro di Danilo alla Juventus è ormai certo: sarà separazione. Cosa resta da definire è la modalità con la quale le strade del club bianconero e del giocatore brasiliano si divideranno.Come riporta calciomercato.com, i legali sono al lavoro per una possibile risoluzione del contratto. Tuttavia, il processo per concludere l'accordo potrebbe richiedere del tempo, e non sono previste novità sostanziali prima di lunedì. La situazione è delicata e, mentre si cerca una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, resta da capire come si evolverà la questione nelle prossime settimane.Nel frattempo, sullo sfondo si fa strada la pista Napoli, con il club partenopeo che potrebbe essere pronto a sfruttare questa occasione di mercato. Il club campano non è intenzionato a pagare la Juventus per il cartellino di Danilo e, per questo, attende la possibile risoluzione per affondare il colpo e convincere il brasiliano.