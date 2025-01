L’attacco dell’agente di Danilo

Una rottura fragorosa e che continua a far rumore. Interpellato in conferenza stampa,ha glissato sulla situazione di, rimandando a quanto già detto in precedenza: "Può partire, siamo stati chiari: è una decisione presa per il bene di tutti compreso il suo". Ad aggiungere un ulteriore capitolo alla vicenda è stato l’agente del brasiliano."Giuntoli sta preparando anche l'uscita di Motta!" ha scritto Bruno Misorelli, storico agente brasiliano di Danilo, commentando un post su X riguardo un aggiornamento di mercato sul difensore. Una reazione impulsiva, una risposta d'impeto che ha coinvolto direttamente l'allenatore, il quale in cinque mesi ha concesso a Danilo solo 809 minuti in campo. Sebbene il post sia stato successivamente cancellato dallo stesso procuratore, i tifosi l’hanno interpretato come un ulteriore segnale di frattura tra l'ex capitano bianconero e la Juventus. Una storia che sembra giungere al termine senza un saluto pubblico, con qualche venatura di rancore.