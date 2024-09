Danilo Juve, i numeri

Danilo Juve, perché non sta giocando

In un periodo di cambiamenti alla Juventus , alcuni giocatori si confermano pilastri della squadra. Gleison Bremer è uno di questi, saldo al centro della difesa, mentremantiene la sua posizione in attacco. Altri, invece, stanno sorprendendo per la loro crescita, come Federico, che è diventato un leader, indossando persino la fascia di capitano. Tuttavia, c'è chi sta vivendo una fase di difficoltà, come, che ha perso il suo ruolo centrale.Nelle prime tre partite di questa stagione, Danilo ha giocato solo 5 minuti contro l'Hellas Verona, restando in panchina contro Como e Roma. Un netto contrasto rispetto all'anno scorso, quando era stato tra i più presenti in campo – il settimo -, con 2.901 minuti giocati. A questo punto della stagione, la terza partita di campionato, sempre titolare aveva giocato 270 minuti. 265 in più rispetto a quest’anno.Il motivo di questa retrocessione nelle gerarchie è semplice: Thiago Motta valuta i giocatori in base al merito attuale, non all'esperienza o al passato. Questo significa che Danilo, nonostante il suo ruolo da leader, deve dimostrare di meritare nuovamente il suo posto. Dopo un'estate impegnativa con la nazionale brasiliana, il difensore dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia del tecnico. Nella Juventus di oggi, ogni posizione va guadagnata giorno per giorno, senza nulla di scontato. Una situazione quindi non granitica: ma starà al capitano scalare nuovamente le gerarchie.