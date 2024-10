Juventus, emergenza fasce: chi può sostituire Conceicao

Tutto come ingiustamente previsto, Francisco Conceicao è stato squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione ricevuta in Juventus-Cagliari. Una giornata e anche la multa, giusto per non farsi mancare niente. Tutto ciò nonostante l'ammissione del vice designatore diche aveva giudicato sbagliata la decisione di Marinelli.Con già fuori Nico Gonzalez, il tecnico italo brasiliano dovrà sperare di avere a disposizione almeno Timothy Weah per sostituire Conceiçao (lo statunitense sta lottando con un problema alla caviglia) altrimenti, riferisce Tuttosport, toccherà tornare a raschiare il serbatoio pescando dalla Next Gen per arruolare il giovane ventenne olandeseUn cavallo da corsa che ha nello sprint e nell’allungo l’arma principale per saltare l’uomo. La squalifica di Chico pesa dunque il doppio alla luce dell’infermeria affollata bianconera.



