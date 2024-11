Lille-Juventus: Conceicao gioca? Le ultime

Due maglie per tre posti

Nella notte di Lipsia,aveva illuminato regalando allauna clamorosa vittoria per come arrivò, in rimonta con un uomo in meno. Lì l'esterno portoghese ha mostrato a tutti perchéha deciso di investire così tanti soldi per un prestito e perché ha messo nei programmi già il suo acquisto a titolo definitivo.Conceicao dopo l'infortunio iniziale ci ha messo poco a prendersi la scena: goal, assist, prestazioni di alto livello. Nell'ultima partita, contro l'Udineselo ha fatto partire dalla panchina, inserendolo nel secondo tempo. Il 21enne aveva giocato da titolare le tre partite precedenti. Nessuna bocciatura dopo la sfida con il Parma, in cui era stato tra i pochi a salvarsi. Semplice gestione da parte del tecnico italo brasiliano.Domani la Juventus affronterà in Champions il Lille ed è giusto aspettarsi Conceicao di nuovo in campo dal primo minutoche dopo diverse gare da titolare può tornare in panchina, con Kenan Yildiz dall'altra parte. Le prove di oggi in allenamento saranno decisive per la scelta finale ma si va verso una maglia negli undici per il figlio di Sergio. Con la speranza che la trasferta europea regali un'altra notte da non dimenticare, per Conceicao e per la Juve.