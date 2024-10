Conceicao Juve, le ultime sul futuro

Ad un certo punto del match a molti è balenato nella testa un pensiero:Il giovane portoghese è unico nel suo genere, uno dei pochi in casa Juventus capace di saltare regolarmente l’uomo e regalare la superiorità numerica ai suoi. L’highlight della sua stagione, fin qui, è sicuramente il goal contro il, ma Conceicao ha costruito la propria permanenza in bianconero mattoncino dopo mattoncino, dribbling dopo dribbling: e ha convinto tutti, da ThiagoMotta che è suo estimatore aa cui spetta l’ultima decisione sul suo futuro.Francisco Conceicao è costato alla Juventus 7 milioni tra prestito oneroso dal Porto e ingaggio. Un’operazione che, quest’estate, fece accendere diversi punti interrogativi sulla testa di tifosi e addetti ai lavori. Un’operazione che, però, con il tempo ha svelato tutta la sua logica. Con una manciata di milioni, la Juventus si è assicurata per questa stagione un calciatore determinante, uno dei pochi nel suo genere per capacità di saltare l’uomo. Ma non solo, si è aggiudicata un posto in prima fila in vista dell’estate, quando potrebbe scatenarsi la corsa al giocatore.In casa Juventus sono sempre più convinti che il futuro di Conceicao debba essere a tinte bianconere e per questo si lavora a consolidare la pole position per il calciatore, forti anche del rapporto con l’agente, Jorge Mendes. La clausola rescissoria è di 30 milioni, il classe 2002 ha già dimostrato di valerli tutti. Nel suo complesso, secondo Sky Sport, l'operazione porterebbe ad un esborso totale di circa 33-34 milioni di euro.