Juventus-Stoccarda, le ultime sulla formazione di Thiago Motta

La probabile formazione contro lo Stoccarda

E' giornata di vigilia per lache, domani sera all'Allianz Stadium, affronta lonella gara valevole per la terza giornata della fase campionato della2024/25. La formazione bianconera va alla caccia della terza vittoria consecutiva che potrebbe rappresentare un investimento importantissimo in chiave qualificazione alla seconda fase della massima rassegna continentale.Il calendario, a questo punto dell'annata sportiva, non ammette pause e la Juve, cinque giorni dopo la sfida con i tedeschi sarà di scena a San Siro per affrontare l'Inter in campionato. Un impegno del quale bisogna tenere inevitabilmente conto anche per provare a gestire nel miglior modo possibile le forze a disposizione. Ed è proprio per questo motivo che Thiago Motta starebbe pensando a qualche rotazione all'interno dell'undici titolare.L'allenamento della vigilia ha permesso a Thiago Motta di testare alcune soluzioni in vista del confronto con i tedeschi. Il tecnico bianconero è pronto a disegnare il suo undici iniziale operando sensibili cambiamenti rispetto al match con la Lazio.Si parte dal ritorno, squalificato in campionato, e che tornerà ad occupare la corsia di destra. Al rientro del portoghese si aggiunge il recupero diil quale ha smaltito l'affaticamento muscolare rimediato in Nazionale, e affiancheràin mezzo al campo.Piena conferma, invece, per- che agirà ancora da trequartista - e anche perche partirà ancora largo a sinistra. Il riferimento avanzato sarà ovviamente Dusan Vlahovic.Il grande 'escluso' - quantomeno dall'inizio - dovrebbe essere Andrea Cambiaso, capitano nell'ultimo match di campionato: Cabal giocherà ancora dall'inizio, mentre sul versante opposto agirà Nicolò Savona. Al centro della difesa turno di riposo per Federico Gatti, pronto ad essere rimpiazzato da Danilo - al fianco di Kalulu - entrato molto bene nel corso del match con i biancocelesti. Tra i pali ci sarà Perin, chiamato a sostituire lo squalificato Di Gregorio.Juventus (4-1-4-1): Perin; Savona, Danilo, Kalulu, Cabal; Fagioli; Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui