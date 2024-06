La regola sugli extracomunitari per i giocatori inglesi e albanesi

Lasta per chiudere rapidamente due importanti operazioni di mercato, riempiendo i suoi slot disponibili per i giocatori extracomunitari con gli acquisti di Adzic . Con queste acquisizioni, il club bianconero ha esaurito le possibilità di tesserare altri giocatori extracomunitari per questa sessione di mercato. Qui puoi leggere la regola nel dettaglio. Resta ancora aperta ladi inserire inun giocatore die/o uno di nazionalità albanese, dato che tali acquisti non ricadono nella categoria di extracomunitari. Questo offre allaulteriori opzioni strategiche per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.La chiusura degli slot per extracomunitari sottolinea l'importanza di pianificare con attenzione le mosse di mercato, assicurandosi di rispettare le normative vigenti mentre si costruisce una squadra competitiva.