La regola sui giocatori extracomunitari



Chi ha già due o più extracomunitari in rosa

Può tesserare fino a un massimo di due nuovi extracomunitari.

Il primo nuovo extracomunitario deve aver presenziato in almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria (maggiore, Under 21, ecc.) o almeno 2 match nella sua nazionale di categoria nell'ultimo anno.

Il secondo nuovo extracomunitario può essere tesserato a condizione che uno degli extracomunitari già in lista venga ceduto all'estero o che il suo contratto sia scaduto. In alternativa, il secondo extracomunitario può essere tesserato se uno degli extracomunitari acquisisce la cittadinanza europea.



Chi ha uno o nessun extracomunitario in rosa

Può tesserare extracomunitari fino a quando il numero totale delle registrazioni non raggiunge il limite di tre.

Chi non ha extracomunitari in rosa può tesserarne fino a tre.

Chi ha già un extracomunitario in rosa può tesserarne fino a due.



Chi ha due extracomunitari in rosa

Può tesserare un nuovo extracomunitario senza vincoli.

Può tesserare un secondo extracomunitario a condizione di cedere uno degli extracomunitari già in lista all'estero. In alternativa, può tesserare il secondo extracomunitario se uno degli extracomunitari acquisisce la cittadinanza europea.



Quanti extracomunitari può comprare la Juventus?



La Juventus ha posti da extracomunitari disponibili?

POSTO EXTRACOMUNITARIO: Disponibile



Juventus, quali sono gli extracomunitari in rosa?

Alex Sandro

Danilo

McKennie

Vlahovic

Bremer

Kostic

Uno dei temi di maggior rilevanza nel contesto del mercato è indubbiamente legato all'iscrizione dei giocatori extracomunitari. Il regolamento della Lega Serie A, redatto in base alle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il calcio, stabilisce vincoli piuttosto rigorosi in termini di numero di iscrizioni stagionali. Tuttavia, si segnala una novità per l'annata 2023/24: la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha accettato la richiesta della Lega e ha aumentato il numero di extracomunitari tesserabili da 2 a 3.