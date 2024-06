Douglas Luiz alla Juventus: cosa manca

Ci siamo, stavolta sul serio.accelera il passo come in campo, in attesa della sterzata decisiva, della giocata giusta. Il brasiliano è pronto a diventare un nuovo giocatore dellaed è più vicino alla prossima avventura. Che sarà a Torino, e lo sarà prestissimo.Ogni giorno che passa,è più vicino a vestire la maglia della Juve. Non si andrà oltre il 30 giugno, data entro la quale l'Aston Villa ha bisogno di incassare soldi veri per evitare ripercussioni sul fair play finanziario. Gli accordi ci sono tutti, tra Douglas e la Juventus. Ed è confermata la formula raccontata nei giorni scorsi: all'interno dell'affare ci saranno anche Weston, entrambi fuori progetto - per scelta e per necessità, considerate le date di scadenza dei loro contratti -, pronti a vestire la maglia dei Villains. Qui trovate i dettagli dell'affare. Per arrivare al sodo, cos'è che manca realmente? Dettagli tra, con la richiesta dello statunitense che varia dall'accordo economico a un prospetto di minutaggio ampio. Insomma, Wes vuole essere certo di essere preso in considerazione, e non solo come pedina di scambio. Tutto però è in discesa, le parti sono pronte a definire un colpo che sarebbe tanta, tantissima roba per la Juventus. E anche per le casse dell'Aston Villa.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.