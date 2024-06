Juventus-Douglas Luiz: cosa manca per il suo arrivo

Il fronte più caldo sul mercato è quello che riguardaSi tratta di un'operazione comunque complessa visto l'inserimento di altri due giocatori, ovvero Weston Mckennie e Iling Junior, che faranno il percorso inverso.L'Aston Villa come raccontato nei giorni scorsi ha necessità di vendere entro il 30 giugno per rispettare le regole del Fair Play Finanziario ed è anche per questo che c'è stata nelle ultime ore un'accelerata sul fronte Douglas Luiz.Le valutazioni dei due giocatori bianconeri infatti sono rispettivamente di circa 18 e 25 milioni.Ora che Aston Villa e Juventus hanno trovato un accordo di base sulla valutazione dei giocatori e dopo il si dei tre calciatori al trasferimento,Douglas Luiz all'Aston Villa ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro, circa 1 milione in più di quanto prende attualmente Mckennie. Il brasiliano può diventare presto il primo grande acquisto della nuova Juventus di Thiago Motta.e che infatti è stato promosso totalmente da Motta.