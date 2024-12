Come la Juventus può far male al Lecce

Non c'è altra strada per la. Nonostante l'emergenza, nonostante i numerosi impegni che ingolfano il calendario, la squadra di Thiago Motta non può che vincere , se vuole restare in scia delle rivali che occupano i primi posti della classifica. Ma come affrontare la squadra giallorossa, fresca di vittoria contro il Venezia con la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo? Come analizza Tuttosport, la scelta migliore per i bianconeri sarebbe quella di aggredire subito in avanti: come confermato anche nell'ultimo turno di campionato, infatti, i salentini fanno fatica a costruire dal basso, con il tecnico ex Milan che vuole una squadra maggiormente orientata al possesso rispetto a quella essenzialmente reattiva ereditata dalla precedente gestione.Tuttavia, né i centraliné il play bassosono particolarmente efficaci nel muovere palla sul corto, specialmente se sottoposti a forte pressione. Una ulteriore arma che i bianconeri potranno sfruttare, poi, è quella dei calci piazzati. Il Lecce infatti ha concesso già cinque reti in queste situazioni e non sempre è in grado di difendere correttamente l'area su angoli e punizioni avversarie.





