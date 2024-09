Giornata molto importante su tanti fronti in casa bianconera. Dusan Vlahovic è il protagonista della prima puntata della nuova stagione di "My Skills", il format di DAZN in collaborazione con EA FC 25. Il serbo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua esperienza in casa bianconera. Timothy Weah non ci sarà contro il Genoa, l'esterno ha avuto un problema alla caviglia. Salterà il match.



Ufficiali i rinnovi per Mbangula e Carlo Pinsoglio. Il primo ha rinnovato fino al 2028, mentre il secondo ha prolungato il suo contratto per un altro anno. Infine l'impresa della Juventus Women contro il PSG. Una vittoria per 1-2 che è valsa alle giocatrici l'accesso alla fase a girone della UEFA Women's Champions League.

