Infortunio Weah

Le condizioni di Weah

Brutta notizia pera due giorni dalla sfida di campionato che vedrà ladi scena allo Stadio Ferraris per affrontare il Genoa nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero è costretto, infatti, a fare i conti con l'infortunio occorso a. Il laterale americano non sarà infatti della partita.L'esterno statunitense ha accusato un problema alla caviglia nel corso dell'ultima sessione di allenamento. Uno stop che lo costringerà a saltare Genoa-Juve.Nelle prossime ore verranno effettuati approfondimenti per chiarire l'entità del problema occorso a Weah. Il numero 22 salterà sicuramente la trasferta di Genova, ma allo stesso tempo è da considerare a rischio per la trasferta di Champions League contro il Lipsia.





