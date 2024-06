Il dt della Juventus,Diverse novità sullo sfondo, conin scadenza di contratto.Ecco, nel dettaglio, come agirà la Juve? E, soprattutto, come giocherà là dietro? Due interrogativi che catturano l’attenzione dei tifosi bianconeri. Tutte le strade, considerando come il brasiliano negli ultimi anni sia diventato a tutti gli effetti un centrale, portano all’acquisto proprio di uno che possa fare la medesima cosa, dunque, preferibilmente mancino.Non è un caso che si continui a parlare di Riccardo Calafiori del Bologna, ma anche di altre opzioni che potrebbero riscaldarsi qualora la Juve non dovesse esaudire le richieste dei rossoblù.Un nome che stuzzica gli uomini della Continassa èMa la lista potrebbe allungarsi e, d’altro canto, Giuntoli ha già ampiamente dimostrato di essere abile a operare su più fronti.Di sicuro, lavorando a fuoco lento, i dirigenti della Juventus auspicano di scovare il giusto compresso seguendo il rapporto qualità-prezzo. E, a proposito di quotazioni, alla Continassa hanno fissato quella di Dean Huijsen: attorno ai 30 milioni. Chi si avvicinerà a una proposta simile, quindi, avrà buone possibilità di strappare il talento olandese ma naturalizzato spagnolo dalle grinfie di Madama.Poi, occhio, alle proposte che non ti aspetti.ma il mercato sa essere imprevedibile e il concetto di incedibilità, specialmente per il povero calcio italiano, non va più di moda.