Champions League, l'obiettivo minimo della Juventus

Ogni anno lafissa degli obiettivi economici legati ai risultati sportivi che la squadra deve raggiungere per garantire la sostenibilità finanziaria. Soprattutto per la Champions League, i cui ricavi cambiano notevolmente a seconda di quanto percorso fai nella competizione, oltre ai singoli premi per ogni partita vinta (o pareggiata). Di questo tema ha parlatodirettore finanziario della Juve, all'assemblea degli azionisti. Per quanto riguarda la stagione 2024/2025, la società ha posto un obiettivo minimo da raggiungere in Champions che equivale quindi poi di conseguenza ai ricavi che il club si aspetta di avere tramite la competizione. Con il nuovo forma della Champions,"Costante partecipazione alla Champions League e il superamento del primo turno", le parole di Cerrato.Vale a dire che per mantenere i piani economici/finanziari, Thiago Motta e la squadra saranno chiamati ad accedere ai playoff di Champions (sedicesimi di finale). Per farlo, la Juve dovrà arrivare tra le prime 24 in classifica. Al momento i bianconeri sono undicesimi e le possibilità di qualificarsi sono molto alte.