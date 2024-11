La Juventus non ha quasi mai smesso di pensare al mercato, neanche a stagione in corso . Già, perché se da un lato l'ultimo arrivato è stato Teun Koopmeiners, ufficializzato dalla Juve il 28 agosto, poco più di un mese dopo i bianconeri hanno dovuto fare i conti. Il primo è stato anche il più grave, con la rottura del crociato di Bremer, e in quella partita si è fermato anche, che non è ancora rientrato e va verso il forfait anche con il Milan. Proprio per questo la Juve non ha potuto fare a meno di guardarsi intorno, ma questo ha portato inevitabilmente anche a guardare in casa propria. In piena fase di risanamento economico, infatti, è impossibile non pensare nemmeno a una cessione, scenario che potrebbe aprirsi già a gennaio. I veri nomi papabili potrebbero essere tre, conche sembra solo una voce più che una concreta possibilità.





