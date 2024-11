La situazione di Zirkzee

Kolo Muani può andare alla Juventus?

Questa volta più che mai, la prossima sessione di mercato dellasarà soprattutto questione di occasioni, di opportunità. E questo in particolare per quanto riguarda l'attacco, un fronte diventato di secondaria importanza alla luce dell'emergenza creatasi in difesa con il doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. Uno dei nomi di cui si parla molto nell'ottica di trovare un sostituto di Dusan Vlahovic è quello di, in difficoltà al Manchester United con un solo goal segnato in 700 minuti giocati ma ancora speranzoso di riuscire a farsi valere sotto la guida del nuovo tecnico Ruben Amorim.Quest'ultimo, da parte sua, ha promesso di non prendere giocatori dallo Sporting Lisbona a gennaio, ma non a luglio. Per allora potrebbe raggiungerlo a Old Trafford, che a quel punto libererebbe proprio Zirkzee che tornerebbe volentieri in Italia, tanto più alla corte di Thiago Motta. Detto ciò, per la Juventus si preannuncia comunque tutt'altro che facile intavolare un'eventuale trattativa per l'olandese a gennaio, quando però - tornando al discorso delle occasioni - potrebbe spuntare un'altra idea.Si tratta di, attaccante classe 1998 del PSG, con cui i bianconeri potrebbero avviare un discorso ampio coinvolgendo. Qualora i dialoghi sull'asse Torino-Parigi si intensificassero, come scrive La Gazzetta dello Sport è probabile che i due club possano parlare anche dell'ex Bayer Leverkusen, nonostante quest'ultimo nei giorni scorsi abbia dichiarato di non pensare all'ipotesi di un trasferimento a gennaio. Il mercato, insomma, è pronto a entrare nel vivo.