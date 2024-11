Juventus e Psg pensano a Skriniar e Fagioli



Juventus, quanto vale Fagioli

44, sono i giorni che mancano all'inizio della sessione invernale di calciomercato. Lacon ogni probabilità si muoverà per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Thiago Motta. Complici gli infortuni di Juan Cabal e Gleison Bremer un reparto in cui si lavorerà a gennaio è con ogni probabilità la difesa. Un nome che particolarmente circola alla Continassa è quello di Milan, di cui parla l'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport.ora alsta faticando a trovare spazio e sarebbe finito sul mercato. La Juventus è proprio alla ricerca di opportunità come questa. Il club francese però non vorrebbe lasciarlo partire con la formula di un prestito secco di sei mesi, l'idea iniziale della Vecchia Signora. Per accelerare però Giuntoli potrebbe sacrificare il centrocampista Nicolò, nonostante sarebbe una perdita dolorosa. Fagioli sta trovando meno spazio, Thiago gli preferisce Thuram, Locatelli e Koopmeiners. Con il PSG e il suo entourage ci sono già stati dei contatti e non va escluso si acceleri prossimamente.Il cartellino del centrocampista si aggira attorno ai 25 milioni di euro, non meno. Ha un contratto con Madama fino al 2028.





