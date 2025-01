Esiste una deadline per Cambiaso? Fino a quando la Juventus aspetterà il Manchester City

Fino a quando la Juventus aspetterà l'offerta per Cambiaso?

Arriverà l'offerta del? E quando? Esiste una data da considerare come limite massimo per cedere il giocatore? Sono queste le domande che ruotano attorno lae dalle cui risposte cambierà il mercato e di conseguenza anche la stagione bianconera. Tanto, se non tutto, è infatti appeso alla situazione di Cambiaso, il cui addio modificherebbe le priorità del club e le risorse a disposizione. E' passata una settimana da quando le voci sul possibile trasferimento di Cambiaso al Manchester City si sono trasformate in qualcosa più di una semplice ipotesi. Nel mentre ci sono state due partite in cui il giocatore è sceso in campo regolarmente dal primo minuto mentre la squadra di Pep Guardiola ha dato il benvenuto ad altri rinforzi. E la Juve ovviamente ha portato avanti trattative e ne ha chiuse altre.che costringe Cristiano Giuntoli a muoversi con cautela. Ma fino a quando la Juve potrà rimanere in questa posizione?

Cedere uno dei giocatori più importanti della rosa a gennaio è già una questione scottante; perderlo a fine del mese (o addirittura i primi giorni di febbraio), sarebbe ancora più difficile da far digerire ai tifosi. E soprattutto complicherebbe ancora di più il lavoro della Juve, che con un Cambiaso in meno, dovrebbe intervenire sul mercato in entrata con profili diversi da quelli per cui sta trattando adesso.. Come sempre, dipenderà dall'offerta che arriverà eventualmente da Manchester. Certo è cheIl tempo scorre, la Juve attende, senza una data di scadenza, almeno per ora.