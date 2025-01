Cresce l'attesa che può cambiare il mercato: perché la situazione di Cambiaso è decisiva

AFP via Getty Images

Il mercato della Juventus è, già di per sé, in movimento. E lo è da diverso tempo, ben prima di gennaio. Eppure, come era prevedibile, la situazione si è riscaldata in fretta e non accenna a fermarsi. Renato Veiga è ormai prossimo a diventare un giocatore bianconero , infatti è atteso nelle prossime ore a Torino per il suo arrivo in prestito fino a fine stagione. Il portoghese, però, potrebbe non essere l'ultimo difensore a unirsi alla squadra di. E tutto dipenderà da un'uscita, o meglio, da un'eventuale uscita. Tutti i riferimenti adsono puramente voluti.

Juve, ecco perché Cambiaso è decisivo per il mercato

Ma perché tutto dipende da Cambiaso? Non c'è bisogno di riavvolgere alcun nastro, perché le voci sul Manchester City sono state una cantilena costante intorno all'ambiente bianconero negli ultimi giorni, per tante ragioni. Innanzitutto perché si tratta di un giocatore senza dubbio molto importante per la Juve, che ha visto l'ex Genoa prendersi sempre più spazio nelle gerarchie di Thiago Motta. Oltre a questo, però, non si può fare a meno di parlare di mercato. Già, perché la cessione di Cambiaso non è da escludere del tutto: la Juventus, e se gli inglesi dovessero presentare una proposta irrinunciabile. E questo cambierebbe un'altra volta le carte in tavola, perché a quel punto la Juveper rinforzare ancora la difesa. Le carte del mercato di gennaio sono ancora tante, e Andrea Cambiaso è il jolly bianconero.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui