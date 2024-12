Cambiaso Juve, le ultime verso il Cagliari

È tutto legato alle sensazioni. Quelle che prova Andrearispetto alla propria caviglia, quella sinistra, che, già dolorante, l’ha costretto ad alzare bandiera bianca durante la partita contro il. Quella che sembrava avergli dato tregua nelle ore antecedenti alper poi immediatamente tornare a farsi sentire e obbligarlo a guardare dalla tribuna la partita contro gli inglesi e quella contro ilAncora appeso alle sensazioni resta Andreae con lui la Juventus Thiago Motta . Saranno ore decisive, le prossime, per capire se l’esterno potrà essere convocato nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari anche se, come sottolinea questa mattina Tuttosport, non filtra un particolare ottimismo in questo senso. Quel che è certo è che non ci saranno forzature: vuoi per evitare ricadute, vuoi perché il, in Coppa Italia, si deve e si può battere anche senza uno dei tuoi migliori calciatori a disposizione.