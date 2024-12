Dopo l'amaro pareggio per 2-2 contro il Venezia,è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il passo falso contro i lagunari. Di seguito le sue dichiarazioni:"Non abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che ha fatto il suo dovere. L'avevo detto che la partita di oggi non centrava nulla con quella con il Manchester City. Ogji gara ha la sua storia emotiva e di responsabilità. Oggi non possiamo essere contenti sulla prestazione e sicuramente nemmeno del risultato"."Chiudere le partite? E' il salto che dobbiamo fare. Abbiamo messo la partita dalla nostra parte, ma da quel momento dobbiamo continuare a giocare in avanti, trovando soluzioni in attacco. Non l'abbiamo fatto e abbiamo lasciato la possibilità a loro di tornare in partita"."I tifosi hanno libertà di esprimere le loro emozioni e sensazioni. Quando finisce la partita è il giocatore stesso che vuole cambiare le cose e vuole vincere sempre. Succede, non è la prima volta e non sarà l'ultima, dobbiamo essere uniti e continuare ad andare avanti per il bene della squadra e della Juventus. I tifosi hanno libertà di esprimere il loro pensiero. Dobbiamo rimanere uniti e insieme per cambiare questa situazione, possiamo farlo"."Non esistono giustificazioni per questo momento. Questa è la nostra realtà oggi, non vogliamo rimanere dove siamo in questo momento e dopo l'1-0 dobbiamo continuare ad andar in avanti, giocare e avere questa fiducia per chiudere la partita e non gestirla".